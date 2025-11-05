TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Milan’a sürpriz teklif! Yıldız isim hedefte…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ara transfer dönemine güçlü bir savunma hamlesiyle girmek isteyen Galatasaray, gözünü Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic'e dikti. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu öğrenmek için ilk teması kurdu. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Süper Lig'de 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan toplayan ve namağlup yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans sergiliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, hem dördüncü lig şampiyonluğunu hedefliyor hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
Bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, savunma hattına takviye planlıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın hedefindeki ismi duyurdu: Milan forması giyen Strahinja Pavlovic.
Habere göre Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki Sırp stoperin durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu. Ancak İtalyan temsilcisi, 2024 yazında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Pavlovic'i kolay kolay bırakmaya niyetli değil.
Aynı haberde, Milan'ın oyuncu için yalnızca 20 milyon Euro'yu aşan teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi. Allegri'nin savunmada güven duyduğu isimler arasında yer alan Pavlovic'in devre arasında ayrılması şimdilik zor gözüküyor.
Kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Strahinja Pavlovic, daha sonra Monaco, Cercle Brugge, Basel, Salzburg ve son olarak Milan formalarını giydi. 1.94'lük stoper, hem fizik gücü hem de pas kalitesiyle dikkat çekiyor.