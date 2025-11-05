TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Milan’a sürpriz teklif! Yıldız isim hedefte…

Süper Lig'de 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle 29 puan toplayan ve namağlup yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans sergiliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, hem dördüncü lig şampiyonluğunu hedefliyor hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.