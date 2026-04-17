CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Osimhen de yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 16:28
Galatasaray'ın Natura Dünyası Gençlerbirliği kamp kadrosu açıklandı! Osimhen...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan son 16 turu rövanşında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer aldı.

Nijeryalı santrforun yarın özel koruyucu aparatla forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda bulunan oyuncular şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Kahramanmaraş okul saldırısı sonrası skandal paylaşım! Biricik Suden'e tepkiler çığ gibi
Başkan Erdoğan'dan Antalya'dan dünyaya mesaj: İnsanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir
Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe...
Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Osimhen... G.Saray'ın Ankara kafilesi açıklandı! Osimhen... 16:13
Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! Beşiktaş'a Edon Zhegrova'dan kötü haber! 16:11
F.Bahçe maç öncesi etkinlikleri iptal etti F.Bahçe maç öncesi etkinlikleri iptal etti 15:49
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 15:32
Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray... Pape Matar Sarr derbisi! F.Bahçe ve G.Saray... 15:07
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları 14:47
Daha Eski
Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe... 14:41
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgisi! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç bilgisi! 14:40
G.Saray'da seçim tarihi açıklandı! G.Saray'da seçim tarihi açıklandı! 14:19
G.Saray Gençlerbirliği maçına hazır! G.Saray Gençlerbirliği maçına hazır! 13:48
Galatasaray-Zaragoza maç bilgileri! Galatasaray-Zaragoza maç bilgileri! 13:44
Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçı detayları! Fenerbahçe Opet-Uni Girona maçı detayları! 13:31