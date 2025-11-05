Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

Arjantin basınından gelen iddiaya göre Galatasaray yönetimi, maaşında büyük bir indirime gitmemesi halinde Mauro Icardi ile yollarını ayıracak. Yönetimin, Arjantinli golcünün son dönemdeki davranışlarından da memnun olmadığı öne sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Mauro Icardi döneminin sona yaklaştığı iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcünün sözleşmesini mevcut şartlarda yenilemeyi düşünmüyor.
32 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Icardi, ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" gereği Galatasaray'ın izni olmadan istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak. Bu da olası bir ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
"GALATASARAY YÖNETİMİ ARTIK ICARDI'Yİ İSTEMİYOR"
Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkânsız. Yönetim, son dönemdeki davranışlarından hoşnut değil. Yeni sözleşme teklifi yapılmayacak."
Etchegoyen, Galatasaray yönetimiyle Icardi arasında yaşanan gerginliğin geçen yılki sakatlık sürecinde başladığını da belirtti: "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız."
"MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİM İSTENİYOR"
Haberde, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme için Icardi'den ciddi bir fedakârlık beklediği ifade edildi: "Galatasaray, Icardi'ye şu anki maaşını ödemek istemiyor. Maaşının yarı yarıya düşürülmesini talep ediyor ancak Icardi buna sıcak bakmıyor."
"KADRO PLANLAMASINDA YER ALMIYOR"
Etchegoyen son olarak, Arjantinli yıldızın gelecek sezonun planlarında yer almadığını vurguladı: "Taraftar Icardi'yi çok seviyor ama yönetim onu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Mevcut şartlarda sözleşmesinin yenilenmesi imkânsız."
Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta 533 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 6 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar 100 maçta 67 gol ve 22 asist üreten yıldız oyuncu, kulüp tarihine geçen istatistiklere imza atmış durumda.