Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

"HER ŞEY SAKATLIĞINDAN SONRA BAŞLADI" Etchegoyen, Galatasaray yönetimiyle Icardi arasında yaşanan gerginliğin geçen yılki sakatlık sürecinde başladığını da belirtti: "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız."

"MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİM İSTENİYOR" Haberde, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme için Icardi'den ciddi bir fedakârlık beklediği ifade edildi: "Galatasaray, Icardi'ye şu anki maaşını ödemek istemiyor. Maaşının yarı yarıya düşürülmesini talep ediyor ancak Icardi buna sıcak bakmıyor."