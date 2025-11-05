CANLI SKOR ANA SAYFA
Arjantin'den çarpıcı iddia! "Galatasaray Icardi'yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor"

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

Arjantin basınından gelen iddiaya göre Galatasaray yönetimi, maaşında büyük bir indirime gitmemesi halinde Mauro Icardi ile yollarını ayıracak. Yönetimin, Arjantinli golcünün son dönemdeki davranışlarından da memnun olmadığı öne sürüldü. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 11:54
Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

Galatasaray'da Mauro Icardi döneminin sona yaklaştığı iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcünün sözleşmesini mevcut şartlarda yenilemeyi düşünmüyor.

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

32 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Icardi, ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" gereği Galatasaray'ın izni olmadan istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak. Bu da olası bir ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

"GALATASARAY YÖNETİMİ ARTIK ICARDI'Yİ İSTEMİYOR"

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkânsız. Yönetim, son dönemdeki davranışlarından hoşnut değil. Yeni sözleşme teklifi yapılmayacak."

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

"HER ŞEY SAKATLIĞINDAN SONRA BAŞLADI"

Etchegoyen, Galatasaray yönetimiyle Icardi arasında yaşanan gerginliğin geçen yılki sakatlık sürecinde başladığını da belirtti: "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız."

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

"MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİM İSTENİYOR"

Haberde, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme için Icardi'den ciddi bir fedakârlık beklediği ifade edildi: "Galatasaray, Icardi'ye şu anki maaşını ödemek istemiyor. Maaşının yarı yarıya düşürülmesini talep ediyor ancak Icardi buna sıcak bakmıyor."

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

"KADRO PLANLAMASINDA YER ALMIYOR"

Etchegoyen son olarak, Arjantinli yıldızın gelecek sezonun planlarında yer almadığını vurguladı: "Taraftar Icardi'yi çok seviyor ama yönetim onu gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Mevcut şartlarda sözleşmesinin yenilenmesi imkânsız."

Arjantin’den çarpıcı iddia! “Galatasaray Icardi’yi gelecek sezon kadroda düşünmüyor”

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta 533 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 6 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılı forma altında bugüne kadar 100 maçta 67 gol ve 22 asist üreten yıldız oyuncu, kulüp tarihine geçen istatistiklere imza atmış durumda.

