Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Galatasaray ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Arjantinli yıldızın menajerine yaptığı açıklamaların ardından sert bir uyarıda bulundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 16:24
Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Galatasaray Kulübü, mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu ile alakalı son haftalarda sık sık açıklamalarda bulunan menajeri Elio Pino'nun çıkışlarından rahatsız oldu.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Icardi'nin kontratı ile alakalı kararı ocak ayına bırakan sarı kırmızılı yönetim, Pino'nun son üç haftada üç defa Arjantinli yıldızın geleceği ile alakalı yaptığı açıklamaların, hem takıma hem de Icardi'ye zarar verdiği görüşünde.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dursun Özbek yönetimi Pino'ya, "Icardi ile alakalı sözleşmesi, geleceği ile alakalı bir şey konuşulacak ise bir durum varsa Galatasaray Kulübü ile masada konuş" mesajını iletti.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

KALMAK İSTİYOR AMA...

Pino'nun özellikle "Icardi'ye Avrupa'dan, Suud kulüpleri ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli" sözlerine sarı kırmızılı yönetim "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil" sözleri ile de rahatsızlığını dile getirdi.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alan ve sınırsız özel uçak hakkı bulunan Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği biliniyor. O nedenle ocak ayı önemli.

Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

YEDEK KUVVET

Mauro Icardi'nin uzun süren sakatlığı sonrası eski formuna kavuşması biraz zaman alacak gibi. Fizik olarak tam hazır olmamasına rağmen yedek kuvvet olarak sahaya çıkan Arjantinli 10 maçta 6 defa rakip fileleri havalandırdı.

