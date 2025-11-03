Galatasaray'dan Icardi'nin menajerine tepki! "Geleceği ile alakalı..."

KALMAK İSTİYOR AMA... Pino'nun özellikle "Icardi'ye Avrupa'dan, Suud kulüpleri ve Amerika'dan teklifler var. Galatasaray'ın karar vermesi gerekli" sözlerine sarı kırmızılı yönetim "Galatasaray kaptanı kontratı varken başka bir kulüple mi görüşecek! Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz. Ama bunu dillendirmek hoş değil" sözleri ile de rahatsızlığını dile getirdi.