Uğurcan bu kez rakip

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, dün akşam RAMS Park'ta son derece duygusal bir 90 dakikaya çıktı. Uğurcan, altyapısından yetişip şampiyonluk yaşadığı ve uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor'a karşı kariyerinde ilk kez rakip oldu.

Sezon başında sarı-kırmızılılara transfer olan deneyimli eldiven sahaya ısınmaya çıktığında bazı bordo-mavili taraftarlar da tepki gösterdi.

Galatasaray tribünleri ise Uğurcan Çakır için 'Aslan Uğurcan' yazılı bir pankart açarak destek verdi.

Uğurcan da bu desteklere alkışlarla karşılık verdi.

ARTIK G.SARAY

Uğurcan Çakır, "Duygusal maç oldu. Şampiyonluk yaşadığım, kaptanlık yaptığım takım Trabzonspor. Ama artık Galatasaray'dayım" diye konuştu.

ESKİ TAKIMIYLA HASRET GİDERDİ

Trabzonspor'a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan Uğurcan Çakır, dün akşam oynanan dev mücadele öncesi eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde özel olarak Trabzonspor'un yedek kulübesine giden Uğurcan, Teknik Direktör Fatih Tekke ve bordo- mavili futbolcularla selamlaştı. Deneyimli file bekçisi, eski hocası Fatih Tekke ile bir süre sohbet etti. Eski takım arkadaşlarıyla da tek tek hasret gideren 29 yaşındaki başarılı eldiven, derbi öncesi başarı dileklerini iletti.