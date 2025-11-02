CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Rams Park kapalı gişe

Rams Park kapalı gişe

50 bin Aslan, Trabzonspor ile oynanan derbidetakımlarını yalnız bırakmadı. Doksan dakika susmayan sarı-kırmızılı taraftarlar Rams Park’ı adeta bir karnaval alanına dönüştürdü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rams Park kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile oynanan derbide takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 50.000 sarıkırmızılı futbolsever, maç öncesi ısınma sırasında futbolcularına coşkulu destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan Aslanlar, tezahüratlarıyla rakip oyuncuların her topa dokunuşunda kulakları sağır eden ıslıklarla takımlarını ateşledi. Boş koltuk bırakmayantaraftarlar yine fark yarattı. Maç boyu enerjisini hiç düşürmeyen taraftarlar, Rams Park'ı adeta bir karnavala dönüştürdü. Öte yandan, Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları metroda karşılaştığında birbirlerine sarılıp pozlar vererek dostluk rüzgarları estirdi.

Tedesco'dan flaş karar! Derbide...
Dolmabahçe'de kritik derbi!
DİĞER
Fenerbahçe’de ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirecek
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Yalçın’dan F.Bahçe'ye özel plan!
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32