Rams Park kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile oynanan derbide takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Yaklaşık 50.000 sarıkırmızılı futbolsever, maç öncesi ısınma sırasında futbolcularına coşkulu destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan Aslanlar, tezahüratlarıyla rakip oyuncuların her topa dokunuşunda kulakları sağır eden ıslıklarla takımlarını ateşledi. Boş koltuk bırakmayantaraftarlar yine fark yarattı. Maç boyu enerjisini hiç düşürmeyen taraftarlar, Rams Park'ı adeta bir karnavala dönüştürdü. Öte yandan, Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları metroda karşılaştığında birbirlerine sarılıp pozlar vererek dostluk rüzgarları estirdi.