GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı derbi öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'un, öğrencilerine dikkat çeken bir konuşma yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 10:21
GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

Galatasaray'ın başında 100. lig galibiyetini Göztepe'den alan Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı derbilerde büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, Buruk döneminde derbi zaferlerine alıştı.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

Son 4 sezonda Fenerbahçe'yi 5, Beşiktaş'ı 4 ve Trabzonspor'u 6 kez mağlup eden Aslan, derbi haftasında arayı açmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta konuk edeceği bordo-mavilileri yenerse, Süper Lig'in zirvesinde tek kalacak ve BeşiktaşFenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerini strese sokacak.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

"FARKI KORUMAK ÖNEMLİ SINAVDAN MUTLU ÇIKALIM"


Trabzonspor karşılaşmasını şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olarak gören 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

Sabah'ın haberine göre, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi planlayan Buruk'un, "Avrupa'da da zorlu maçlara çıkacağımız dönemde ligde farkı korumak çok önemli. Taraftarımızı arkamıza alıp bu sınavdan da mutlu çıkalım" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Trabzonspor derbisi öncesi...

ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ SERİ

Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta mağlup olmadı. Geçen sezon başında Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 1 yılı aşkın sürede RAMS Park'ta oynadığı 31 karşılaşmada 23 galibiyet-8 beraberlik aldı.

