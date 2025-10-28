Uğurcan çok rahat

14 yıllık Fernando Muslera macerasının ardından aldığı eldivenleri büyük bir başarıyla giyen Uğurcan Çakır, takımın gösterdiği performans sayesinde de rahat maçlar çıkartıyor. 90 dakika boyunca üzerine fazla iş düşmeyen Uğurcan Çakır, forma giydiği son 3 maçta kalesinde toplamda 7 şut gördü.
