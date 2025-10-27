CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Kral imzası

Kral imzası

Victor Osimhen, rakip fileleri sarsmayı sürdürüyor. Göztepe'yi de boş geçmeyen Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Kral imzası

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımına büyük katkı veren Osimhen, Göztepe karşısında da sahneye çıktı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçında ağları havalandıran Nijeryalı forvet, Süper Lig'de de kritik Göztepe karşılaşmasını boş geçmedi. Osimhen böylece bir hafta içerisinde hem Avrupa hem de ligde üst üste 2 maçta gol kaydetmiş oldu.

BURUK'A ULAŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen, gollerinin yanında mücadelesiyle de alkışları topluyor. Victor Osimhen, dünkü müsabakada Göztepe'nin stoperi Malcom Bokele'yi oyundan attıran isim olurken hırsıyla yine öne çıktı. Öte yandan geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Okan Buruk'un sarı- kırmızılı takımdaki gol sayısına ulaştı. Osimhen dün Göztepe filelerini havalandırarak toplamda 43 gole ulaştı ve hocasını yakaladı.

9

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9. resmi maçına çıkan Victor Osimhen, 5 farklı rakibe gol attı. Osimhen, Avrupa'da Liverpool ve Bodö'yü, ligde de Kayseri, Rize ve Göztepe'yi üzdü.

5 MAÇ SONRA

Victor Osimhen, Süper Lig'de 5 maçlık gol hasretini Göztepe önünde bitirdi. En son 4. haftada Çaykur Rize filelerini sarsan Osimhen, daha sonra Eyüp ve Konyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Nijeryalı yıldız Alanya, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da gol atamamıştı.

VAR TEPKİSİ

Cimbom'un beraberlik golünde ofsayt bayrağının kaldırılması ve VAR'a gidilmesi tepki topladı. Victor Osimhen'e topun Göztepe oyuncusu Furkan Bayır'dan gelmesine karşın hem ofsayt kararı Okan Buruk'u kızdırdı. Okan Buruk, Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu.

SON DAKİKA
