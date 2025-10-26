Özbek'ten jest

Sportif açıdan harika bir dönem geçiren G.Saray aynı zamanda maddi olarak da rahatlamış durumda. Başkan Dursun Özbek'in hayata geçirdiği projeler ve sportif açıdan elde edilen başarılar kulübe büyük bir maddi kaynak olarak geri dönüyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada topladığı 6 puanla dikkat çeken sarı-kırmızılılar kendisine 14. sırada yer buldu. Liverpool ve Bodo Glimt'i deviren oyuncularına jest yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek, önemli bir ödeme gerçekleştirdi.

Puma ile yapılan tarihi sponsorlukla sarıkırmızılı takımın kasasına 97.5 milyon euro koymayı başaran başkan Özbek, oyuncuların geçmişe dair ve Bodo Glimt maçı dahil olmak üzere kalan tüm prim ödemelerini gerçekleştirdi. Göztepe maçında oyuncularına moral veren Başkan Özbek, mali anlamda kulübü tarihinin en rahat dönemlerinden birisine doğru götürüyor. Trabzonspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarının da kazanılması halinde Başkan Dursun Özbek, oyunculara ek bir prim sözü verdi.