Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'in golü VAR kararıyla geçerli sayıldı!

Osimhen'in golü VAR kararıyla geçerli sayıldı!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen’in VAR incelemesiyle geçerli sayılan golüyle skoru 1-1’e getirdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 17:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 17:40
Osimhen'in golü VAR kararıyla geçerli sayıldı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 19. dakikada fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girdi. Yapılan uzun inceleme sonrası orta hakem, monitörden pozisyonu yeniden değerlendirdi. İncelemenin ardından Osimhen'in golünde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Bu karar sonrası Galatasaray skoru 1-1'e getirerek mücadelede yeniden dengeyi sağladı.

İŞTE O POZİSYON

GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR

