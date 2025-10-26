Osimhen'in golü VAR kararıyla geçerli sayıldı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 19. dakikada fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girdi. Yapılan uzun inceleme sonrası orta hakem, monitörden pozisyonu yeniden değerlendirdi. İncelemenin ardından Osimhen'in golünde ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Bu karar sonrası Galatasaray skoru 1-1'e getirerek mücadelede yeniden dengeyi sağladı.

İŞTE O POZİSYON

GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR