Haberler Galatasaray Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Galatasaray geriden gelerek kazandı!

Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Galatasaray geriden gelerek kazandı!

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 18:59
Galatasaray 3-1 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET) | Galatasaray geriden gelerek kazandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'dan geldi.

DAVINSON SANCHEZ DERBİDE YOK

Galatasaray'da mücadelenin 16. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, ligin 11. haftasında sarı-kırmızıların Trabzonspor ile sahasında oynayacağı derbide forma giyemeyecek. Sanchez, mücadelenin 63. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

OKAN BURUK DALYA DEDİ!

Galatasaray'ın, Göztepe karşısında aldığı 3-1 galibiyetin ardından Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 120. lig maçında 100. zaferine ulaştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 28 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 9 puanda kaldı. İzmir temsilcisi, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından bu maçtan da mağlubiyetle ayrılarak bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u, Göztepe ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

