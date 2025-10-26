CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi: En çok gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyorum!

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi: En çok gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyorum!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 19:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi: En çok gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyorum!

Galatasaray'da Göztepe maçında oyuna 2. yarıda dahil olan ve takımının 3. golünü kaydeden Mauro Icardi, kazanılan 3 puanı değerlendirdi.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ

"Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik"

"G.SARAY'DA HEDEFİM..."

"Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim."

"BÜYÜK OYUNCULARA SAHİBİZ"

"Büyük takımlara karşı mücadele etmek çok güzel. Bu tarz maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük maçlara ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Büyük oyunculara sahip iyi bir takımız biz. Galibiyetler için elimizden geleni yapacağız. Soyunma odasında ve kulüpte hedefimiz bu."

"Lucas Torreira, babasının iyi olduğunu söyledi. Onunla konuştuk. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım en kısa sürede aramızda olur." ifadelerini kullandı.

R. Madrid - Barcelona | CANLI
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!
DİĞER
Galatasaray’a kötü haber! Trabzonspor maçında oynamayacak
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi: G.Saray'daki hedefim... Icardi: G.Saray'daki hedefim... 19:19
Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! Göztepe’den G.Saray maçı sonrası tepki! 19:15
Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! Aston Villa evinde M. City'yi devirdi! 18:59
Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! Başkent'te 3 puan Konyaspor'un! 19:01
Keçiörengücü'nde Ağçay dönemi bitti Keçiörengücü'nde Ağçay dönemi bitti 19:10
Arsenal Crystal Palace'ı Eze ile yıktı! Arsenal Crystal Palace'ı Eze ile yıktı! 19:12
Daha Eski
R. Madrid - Barcelona | CANLI R. Madrid - Barcelona | CANLI 18:06
Çorum evinde 2 puan bıraktı! Çorum evinde 2 puan bıraktı! 18:06
Bulut: Durumumuz zor Bulut: Durumumuz zor 18:08
G.Saray maçında Filistinli çocuklara anlamlı jest G.Saray maçında Filistinli çocuklara anlamlı jest 18:13
Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! Diyarbakır'da gol sesi çıkmadı! 18:17
Trabzon'da kazanan A. Efes! Trabzon'da kazanan A. Efes! 18:35