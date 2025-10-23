CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızı devre arasında Everton'a transfer olabilir!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı oynanan maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken o futbolcu ile Everton'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:36
Galatasaray'ın dün Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi Sabah gazetesinin haberine göre Everton, Wolverhampton ve Stuttgart gözlemcileri, tribünden takip etmişti.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Davinson Sanchez sahada 90 dakika görev aldı ve iyi bir performans sergileyerek alkışları topladı.

Kolombiyalı stoperin performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. İngiliz basınından Goodison News'in haberine göre, Everton Galatasaray'ın yıldızını tekrar listesine ekledi.

Haberde Everton'ın geçtiğimiz yaz Sanchez'i kadrosuna katmak istediği, ancak transferin son aşamada gerçekleşmediği hatırlatıldı. O dönemde Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski'nin istikrarlı performansları nedeniyle transfer askıya alınmıştı.

Bu yaz döneminde de benzer iddialar gündeme gelmişti. Branthwaite'in sakatlığı sonrası savunmada yaşanan eksiklik, Everton menajeri David Moyes'i yeniden harekete geçirmiş görünüyor. Premier League tecrübesiyle tanınan Sanchez'in, uzun süreli bir sakatlık durumunda Branthwaite'in yerini doldurabilecek ideal adaylardan biri olduğu değerlendiriliyor.

İŞTE O HABER

Alman basınından Tedesco analizi!
