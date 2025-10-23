Galatasaray'ın yıldızı devre arasında Everton'a transfer olabilir!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı oynanan maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken o futbolcu ile Everton'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Haberde Everton'ın geçtiğimiz yaz Sanchez'i kadrosuna katmak istediği, ancak transferin son aşamada gerçekleşmediği hatırlatıldı. O dönemde Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski'nin istikrarlı performansları nedeniyle transfer askıya alınmıştı.
Bu yaz döneminde de benzer iddialar gündeme gelmişti. Branthwaite'in sakatlığı sonrası savunmada yaşanan eksiklik, Everton menajeri David Moyes'i yeniden harekete geçirmiş görünüyor. Premier League tecrübesiyle tanınan Sanchez'in, uzun süreli bir sakatlık durumunda Branthwaite'in yerini doldurabilecek ideal adaylardan biri olduğu değerlendiriliyor.