Sıra geldi Bodo'ya

G.Saray'da yeni sezonda tüm hesaplar üst üste dördüncü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kurulmuş durumda. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılıları Avrupa'da ise zorlu bir süreç bekliyor. Eintracht Frankfurt yenilgisini, Liverpool gibi bir devi yenerek unutturan G.Saray'da herkesin gözü Bodo Glimt maçına çevrilmiş durumda. 2 haftada 3 puan toplayan Cimbom, eğer yarın da kazanırsa ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak ve belki de gözünü ilk 8'de dikebilecek. Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Bodo fizik gücü ve hızlı hücumları ile dikkat çekiyor. Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı da kazanan Bodo, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında da berabere kaldı. Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Aslan, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı. Şimdi seri için gözler Bodo'ya çevrilmiş durumda.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

G.Saray ile Bodo Glimt arasında yarın oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in yöneteceği açıklandı. Bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın iki maçını yöneten Oliver ile G.Saray 1 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Aslan İngiliz hakemle galibiyet göremedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tüm hazırlıklarını Bodo Glimt maçından 3 puanla ayrılmak üzerine kuran sarı-kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada sarı-kırmızılılar toplu oyun ve hücum organizasyonu çalışırken çift kale maçla antrenmanı noktaladı.