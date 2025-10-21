CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sıra geldi Bodo'ya

Sıra geldi Bodo'ya

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalmak isteyen G.Saray’da gözler Bodo’ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, Avrupa'da evinde oynadığı son 9 maçta hiç yenilmedi. Cimbom, Liverpool'un ardından tarihinde ilk kez karşılaşacağı Bodo'yu da geçerse 13 yıl sonra 2'de 2 yapmış olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sıra geldi Bodo'ya

G.Saray'da yeni sezonda tüm hesaplar üst üste dördüncü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kurulmuş durumda. Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılıları Avrupa'da ise zorlu bir süreç bekliyor. Eintracht Frankfurt yenilgisini, Liverpool gibi bir devi yenerek unutturan G.Saray'da herkesin gözü Bodo Glimt maçına çevrilmiş durumda. 2 haftada 3 puan toplayan Cimbom, eğer yarın da kazanırsa ilk 24 yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak ve belki de gözünü ilk 8'de dikebilecek. Sarı-kırmızılılar Norveç ekibi ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Bodo fizik gücü ve hızlı hücumları ile dikkat çekiyor. Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı da kazanan Bodo, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında da berabere kaldı. Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Aslan, 13 yıl sonra bunu tekrar etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar o dönemde Manchester United, Cluj ve Braga'yı üst üste devirerek üçleme yapmıştı. Şimdi seri için gözler Bodo'ya çevrilmiş durumda.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

G.Saray ile Bodo Glimt arasında yarın oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in yöneteceği açıklandı. Bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın iki maçını yöneten Oliver ile G.Saray 1 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Aslan İngiliz hakemle galibiyet göremedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tüm hazırlıklarını Bodo Glimt maçından 3 puanla ayrılmak üzerine kuran sarı-kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada sarı-kırmızılılar toplu oyun ve hücum organizasyonu çalışırken çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41