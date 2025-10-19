CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü kutladı. İşte o paylaşım...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 10:14
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, 'Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılar kazanan, son üç sezondur rekorlar kırarak Galatasarayımızı şampiyonluklara taşıyan Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Winner Okan Hoca!' ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

