Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, 'Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılar kazanan, son üç sezondur rekorlar kırarak Galatasarayımızı şampiyonluklara taşıyan Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Winner Okan Hoca!' ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM