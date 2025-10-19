CANLI SKOR ANA SAYFA
Bize moral oldu

Bize moral oldu

Okan Buruk, zorlu maçtan üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi: "Bodo maçı öncesinde bu galibiyet bize moral oldu"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Bize moral oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir galibiyetinin ardından şunları söyledi: "İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. İlk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli. Ancak genel olarak performanstan memnunum. Bir sonraki Bodo maçı için bize moral oldu hem de birçok oyuncumuz dinlenmiş oldu. Net pozisyonlar kaçırdık. Üçüncü golü bulabilirdik ve maçı erken koparabilirdik. Atilla hoca sağ olsun iki takımın kulübelerini taraftarlarını zorladığı maçtı. Allah hepimize sabır versin. Leroy hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti."

