CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arası dönem faaliyetleri için oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu'nda yapıldı. Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı.

Daha sonra kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyelerine, üyelere ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değil, aynı zamanda derin bir minnettarlık. Galatasaray'ın en büyük gücü yönetimleri değil, camiasıdır. Hedefimiz Galatasaray'ın daima layık olduğu zirvede tutmak. Sizlerin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Beşiktaş-Gençlerbirliği | CANLI
Rizespor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Dursun Özbek müjdeyi verdi! “3 senede 11 milyar TL’lik gelir...”
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Tekke: Galip gelmek için buradayız
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İnan: Böylesine zor bir deplasmanda... İnan: Böylesine zor bir deplasmanda... 17:24
Başakşehir'de Filistin koreografisi! Başakşehir'de Filistin koreografisi! 17:11
Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet! Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet! 17:08
Mallorca Sevilla'yı devirdi! Mallorca Sevilla'yı devirdi! 17:06
Nottingham'da Postecoglou defteri kapandı! Nottingham'da Postecoglou defteri kapandı! 17:05
Nottingham'da mağlubiyetin ardından veda! Nottingham'da mağlubiyetin ardından veda! 16:57
Daha Eski
Sergen Yalçın: İyi hazırlandık! Sergen Yalçın: İyi hazırlandık! 16:47
Rizespor-Trabzonspor | CANLI Rizespor-Trabzonspor | CANLI 16:46
Tekke: Galip gelmek için buradayız Tekke: Galip gelmek için buradayız 16:34
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 16:17
Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! 16:05
Van ile Pendik yenişemedi! Van ile Pendik yenişemedi! 15:50