Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Leroy Sane ve Gabriel Sara açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Leroy Sane ve Gabriel Sara açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:41
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Leroy Sane ve Gabriel Sara açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süepr Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

"İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı."

"3'Ü BULUP MAÇI BİTİREBİLİRDİK"

"Daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonla vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik."

"BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM"

"İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli. Gol beklentimiz, rakip ceza sahada topla buluşmalarımız iyiydi. Bu dönem için çok fazla değişiklik vardı 11'de. Buna rağmen iyi iş çıkardık."

SANE VE SARA SÖZLERİ

"Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı." dedi.

"İKİ TAKIM İÇİN DE EN BÜYÜK ZORLUK ATİLLA HOCA"

"İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin." ifadelerini kullandı.

