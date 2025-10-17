Milli takım sevinci

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un milli aradaki sakatlık korkusu yaşanmadı. Giden oyuncularının sakatlanması nedeniyle bir önceki arada büyük bir sıkıntı yaşayan Buruk'un yüzü bu kez gülüyor. Milli takımlarına katılan isimlerin hepsi ülkelerine önemli bir katkı sağlamayı başardı. Benin karşısında hattrick yapıp Nijerya Milli Takımı'nı play-off'a taşıyan Osimhen bu sürecin yıldızı oldu. Gabon forması altında bir gole imzasını atan Mario Lemina da harika bir milli takım performansı yaşadı. İki takım arkadaşı play-off'ta birbirlerine rakip oldu.

İSTİKRARLI UĞURCAN

Rolland Sallai ise Macaristan'ın Portekiz ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede forma giyip başarılı bir karşılaşma geçirdi. A Milli Takım'da forma giyen isimlerin hepsi yıldızlaştı. Kaleci Uğurcan Çakır iki maçta da kalesinde güven verirken, Abdülkerim Bardakcı da hem bir asist yaptı hem de rakiplerine karşı üstünlük kurdu. Yunus Akgün ise Gürcistan filelerini havalandırırken bu maçta forma giyen Eren Elmalı da yıldızlaştı. Cezası nedeniyle bir maçı kaçıran Barış da 26 dakika şans buldu.