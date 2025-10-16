Mario Lemina boş geçmedi

Sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, ülkesinin Burundi'yi 2-0 yendiği karşılaşmada gol attı. 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu son maçında Gabon'un Burundi'yi ağırladığı mücadelenin son dakikasında fileleri bulan Lemina büyük bir sevinç yaşadı. Grubu Fildişi Sahili'nin 1 puan gerisinde kapatan Gabon, play-off'ta Osimhen'li Nijerya ile karşılaşacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER