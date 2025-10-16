Aslan gol yemiyor

Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki başarısı Avrupa'da da ses getirdi. Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında en az gol yiyen takımlar arasına adını yazdıran sarı-kırmızılılar, 8 haftada sadece 3 kez topu kalesinden çıkardı. İlk sırada 1 gol yiyen Porto yer alırken, ikinci sırada ise Göztepe ve Roma 2'şer golle bulunuyor. Bu iki takımın ardından ise sarı-kırmızılılar geliyor.