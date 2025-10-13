Udinese efsanesi Antonio Di Natale'den Nicolo Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Udinese'nin uzun yıllar kaptanlığını yapmış İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Antonio Di Natale, Nicolo Zaniolo'nun performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN BİR OYUNCU OLDU"

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan İtalyan oyuncu hakkında konuşan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler konusunda hayal kırıklığına uğratan iyi bir oyuncu oldu. İyi bir futbolcu. Kendi kariyeri ve Udinese'nin başarısı açısından gelişmesini umuyorum. Kendini yeniden kanıtlamak için ideal ortamı bulacağını biliyorum." dedi.

Zaniolo Udinese formasıyla bu sezon sadece 4 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.