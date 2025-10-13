CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Udinese efsanesi Antonio Di Natale'den Nicolo Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan...

Udinese efsanesi Antonio Di Natale'den Nicolo Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan...

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Antonio Di Natale, Galatasaray'ın Udinese'yi kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun performansı hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 20:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese efsanesi Antonio Di Natale'den Nicolo Zaniolo yorumu: Hayak kırıklığı yaratan...

Udinese'nin uzun yıllar kaptanlığını yapmış İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Antonio Di Natale, Nicolo Zaniolo'nun performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATAN BİR OYUNCU OLDU"

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan İtalyan oyuncu hakkında konuşan Di Natale, "Şu ana kadar beklentiler konusunda hayal kırıklığına uğratan iyi bir oyuncu oldu. İyi bir futbolcu. Kendi kariyeri ve Udinese'nin başarısı açısından gelişmesini umuyorum. Kendini yeniden kanıtlamak için ideal ortamı bulacağını biliyorum." dedi.

Zaniolo Udinese formasıyla bu sezon sadece 4 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
Fatih Terim, Bizim Çocuklar'a rakip olacak!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
Son dakika: Mısır'daki tarihi zirve başladı! Gazze için tarihi 'Niyet Belgesi' imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Buruk'tan Singo açıklaması!
İlkay Gündoğan'dan o isme destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız antrenman öncesi dua etti Kenan Yıldız antrenman öncesi dua etti 19:07
Arda Güler'den esprili paylaşım! Arda Güler'den esprili paylaşım! 19:05
Gattuso Gazze'deki ateşkese dair yorum yaptı Gattuso Gazze'deki ateşkese dair yorum yaptı 18:58
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıkacak Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıkacak 18:52
Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez 2. tura yükseldi! 18:00
Willy Sagnol: Hayatta her şeyin ilki olur Willy Sagnol: Hayatta her şeyin ilki olur 17:57
Daha Eski
RAMS Başakşehir genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı! RAMS Başakşehir genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı! 17:52
Cork City Shelbourne maçı detayları | Cork City Shelbourne maçı CANLI izle! Cork City Shelbourne maçı detayları | Cork City Shelbourne maçı CANLI izle! 16:32
Elazığspor yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı! Elazığspor yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı! 16:24
Nazillispor'da Güleryüz gitti! Nazillispor'da Güleryüz gitti! 16:19
Başkan Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye edildi Başkan Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediye edildi 16:17
Petkimspor sonunu getiremedi! Petkimspor sonunu getiremedi! 16:13