CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için Serie A'dan sürpriz bir takımın harekete geçtiği aktarılırken İtalyan basını haberleri doğruladı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

İtalyan ekibi Torino Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için düğmeye bastı. Calciomercato'nun La Stampa gazetesinden derlediği haberine göre Torino yönetimi, Arjantinli futbolcunun durumuyla ilgili ilk teması kurdu ve olası transfer için zemin yoklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

Haberde, transferin öncelikle sezon sonu için planlandığı vurgulandı. Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon bitiyor ve serbest kalma ihtimali bulunuyor. Ancak Torino cephesinde hücum hattındaki formsuzluk nedeniyle ocak ayı da ciddi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

Galatasaray, Icardi'nin 6 milyon euro net maaş yükünden kurtulmak isterse, ara transfer döneminde düşük bir bonservisle satışa onay verebilir. Böyle bir durumda, Torino için devre arası fırsatı doğacak. Arjantinli yıldız bu sezon 7 maçta 5 gol atarak formunu sürdürdü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

La Stampa'ya göre, Mauro Icardi'nin önceliği Güney Amerika takımlarının ilgisine rağmen Serie A'ya geri dönmek. Eski Inter kaptanı, İtalya'da 121 gole imza atmış ve ligde iz bırakan bir performans sergilemişti.

G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu...
En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
DİĞER
Fenerbahçe’de eleştirilen isim ayrılıyor! Kanarya 11 milyon euroluk yükten kurtulacak…
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! Slovakya - Lüksemburg maçı detayları! 11:07
Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! 10:46
Bissouma'da flaş gelişme! Bissouma'da flaş gelişme! 10:39
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... 09:56
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
Daha Eski
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54