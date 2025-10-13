TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! İtalyan basını doğruladı

Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için Serie A'dan sürpriz bir takımın harekete geçtiği aktarılırken İtalyan basını haberleri doğruladı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
İtalyan ekibi Torino Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için düğmeye bastı. Calciomercato'nun La Stampa gazetesinden derlediği haberine göre Torino yönetimi, Arjantinli futbolcunun durumuyla ilgili ilk teması kurdu ve olası transfer için zemin yoklamaya başladı.
Haberde, transferin öncelikle sezon sonu için planlandığı vurgulandı. Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi bu sezon bitiyor ve serbest kalma ihtimali bulunuyor. Ancak Torino cephesinde hücum hattındaki formsuzluk nedeniyle ocak ayı da ciddi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Galatasaray, Icardi'nin 6 milyon euro net maaş yükünden kurtulmak isterse, ara transfer döneminde düşük bir bonservisle satışa onay verebilir. Böyle bir durumda, Torino için devre arası fırsatı doğacak. Arjantinli yıldız bu sezon 7 maçta 5 gol atarak formunu sürdürdü.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
La Stampa'ya göre, Mauro Icardi'nin önceliği Güney Amerika takımlarının ilgisine rağmen Serie A'ya geri dönmek. Eski Inter kaptanı, İtalya'da 121 gole imza atmış ve ligde iz bırakan bir performans sergilemişti.