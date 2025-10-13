Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! Sözleşmesi...

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray YouTube kanalına konuştu. Röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, Mauro Icardi ile ilgili sözleriyle gündem oldu. İşte o ifadeler...

"ICARDI VE OSIMHEN ÜZERİNDEN PROVOKASYONLAR VAR"

"Tabii ki Icardi, geldiğinden beri bir kere kazandığımız ilk iki şampiyonlukta en büyük rollerden biriydi. Takım için gol yükünü çeken, ben 2022 yazında geldim, Galatasaray'ın en mutsuz olduğu yaz o yazdı, camiada bir önceki sezonun sıralamadaki etkisi, Galatasaray tarihinin en kötülerinden biriydi, camiayı yeniden şampiyonluğa inandırmak kolay değildi. Burada Icardi, geldiğinden itibaren çok önemli bir rol aldı. Birçok oyuncu pay aldı ama Icardi'nin yarattığı atmosfer... Birçok insanı Galatasaraylı yaptı Icardi. Icardi'nin hakkı.. Profesyonel oyuncular ama maddi olarak para alıyorlar, hakkı ödenmez diyeceğim ama 'bu adam parasını alıyor' diyebilirsiniz ama onun yarattığı ortam çok önemli. Icardi çok kolay vazgeçilecek oyuncu değil, Icardi vazgeçecek oyuncu değil. Bir sakatlık yaşadı, 1 seneye yakın oynamadı, atlattı. Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Icardi santrfor mevkisinde, fiziksel yapısından çok yeteneğiyle, bilgisiyle, tecrübesiyle, aklıyla oynayan bir oyuncu. Bir sene öncesinin fiziğini aynı anda yakalamak çok zor. Her oyuncu için böyle. Tekrar o performansı yakalaması zor oluyor. Oynadı, yüzde yüz hazır değil ama yüzde yüz için oynaması gerekiyor, bir süre lazım. Skor olarak önemli katkı yaptı bu sürede. Galibiyetlerde önemli rol oynadı. Bizim için, benim için, Galatasaray için önemli biri. Takımımızın kaptanı. Takım kaptanlığını Icardi'ye emanetiz. İçeriyi yöneten, takımın başında olan o. Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Muslera'dan sonra başka kaptan da seçebilirdik ama bizim için ne kadar değerli olduğunu göstermek için kaptan belirledik. Tam oynamadı, tabii ki Liverpool ve Beşiktaş maçları kritik maçlardı, biraz daha Liverpool maçına bakarsak Osimhen ile başladık, devamında Icardi'yi kullandık, bir önceki maçta Icardi oynadı, Osimhen daha az süre aldı. Beşiktaş maçında çok erken 10 kişi kaldık. Icardi'ye verdiğimiz süre az görülebilir ama ilk yarıda, ikinci yarı ortasında değişiklik yaptı. 3 kere değişiklik için oyunu durdurabiliyoruz. Bunu birçok insan bilmiyor. 3. değişiklik için çok iyi bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Sakatlık olursa oyuncu alamıyorsunuz. Bazen maç sonunu bekleme nedenlerimizden biri. 10 kişisiniz, sakatlık olsa 9 kişi kalacaksınız. Stratejik bir karar oluyor değişiklikler. O sakatlık senaryosunu, ilk yarı oyuncu değiştirince düşünmeniz gerekiyor.

Bunun üstüne hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Eylül'de sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı."