İşte Galatasaray'ın rakibi Monaco'nun yeni hocası! Anlaşmaya yakınlar

İşte Galatasaray'ın rakibi Monaco'nun yeni hocası! Anlaşmaya yakınlar

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakiplerinden Monaco, Adi Hütter’le yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü bulmak üzere. Fransız ekibinin, Union Saint-Gilloise çalıştırıcısı Sebastien Pocognoli ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

İşte Galatasaray'ın rakibi Monaco'nun yeni hocası! Anlaşmaya yakınlar

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'da teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Adi Hütter ile yollarını ayıran Fransız temsilcisi, yeni hocasını belirleme aşamasına geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Monaco, teknik direktörlük görevine Union Saint-Gilloise'ın çalıştırıcısı Sebastien Pocognoli'yi getirmeye hazırlanıyor. Haberde, iki taraf arasında yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı ve Pocognoli'nin kısa süre içinde Adi Hütter'in yerini almasının beklendiği ifade edildi.

Monaco ve Union Saint-Gilloise, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 5. haftasında Union Saint-Gilloise'ı RAMS Park'ta ağırlayacak. Ardından 6. haftada ise II. Louis Stadı'nda Monaco'ya konuk olacak.

