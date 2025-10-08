RAMS Park'ta yoğun mesai

Milli arayı fırsat bilen sarı- kırmızılı kulüpte RAMS Park'ta yoğun çalışmalar yürütülüyor. Rams Park'ta hem yeni skorbord hem de zemin bakım çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Galatasaray milli ara sonrası evindeki ilk maçını 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt'le oynayacak.
