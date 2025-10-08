Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Sözleşmesi uzatılacak denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sezon başında NEOM ile anlaşan ancak sarı-kırmızılıların transferine izin vermediği milli yıldız, gitmek istediğini açıklamasına rağmen takımda kalmıştı. Maaşının iyileştirilerek sözleşmesinin uzatılacağı iddia edilen milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
"Ama milli yıldız yeni sözleşme talep ederken istediği rakam da 7 milyon Euro idi.. Galatasaray, 'Biz sana 5 milyon Euro verelim.. Birkaç da bonus ekler destek oluruz' demiş.. Sonuçta ortada anlaşma yok.."
"Barış Alper yeni sözleşme imzalamak için bekliyor.. İstediği rakamdan da geri adım atmamış.. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da zaman gösterecek.. İşin perde arkası bu!"