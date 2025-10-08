CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Sözleşmesi uzatılacak denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Sezon başında NEOM ile anlaşan ancak sarı-kırmızılıların transferine izin vermediği milli yıldız, gitmek istediğini açıklamasına rağmen takımda kalmıştı. Maaşının iyileştirilerek sözleşmesinin uzatılacağı iddia edilen milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 11:36
Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özbostan sezon başında transfer durumu tartışma konusu olan milli futbolcunun, Galatasaray ile hala anlaşamadığını açıkladı.

İŞTE O YAZI:

"Barış Alper Yılmaz'ın, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen transfer teklifi üzerine kafası karışmış ve bir süre kriz yaşanmıştı.. Aradan haftalar geçti.."

"Milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki yeni sözleşme şartları hâlâ gerçekleşmedi.. Görüntüde bir şey yokmuş gibi bir hava olsa da iki taraf ekonomik olarak anlaşma sağlayamamış.."

"Barış, NEOM'dan 4 yıl için 50 milyon dolarlık bir teklif almıştı. TL olarak da yazalım: 2 milyar 85 milyon TL.. İnsanın aklını alacak kadar büyük bir rakam.."

"Tabii Galatasaray da oyuncu için 50 milyon dolar istemişti.. Rakamlar 40 milyon dolar seviyesinde kaldı.. Barış özür diledi ve kriz şimdilik rafa kaldırıldı.."

"Ama milli yıldız yeni sözleşme talep ederken istediği rakam da 7 milyon Euro idi.. Galatasaray, 'Biz sana 5 milyon Euro verelim.. Birkaç da bonus ekler destek oluruz' demiş.. Sonuçta ortada anlaşma yok.."

"Barış Alper yeni sözleşme imzalamak için bekliyor.. İstediği rakamdan da geri adım atmamış.. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da zaman gösterecek.. İşin perde arkası bu!"

