CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor. İngilizlerin efsane futbolcusu, 26 yaşındaki futbolcu için söylediği sözlerden dolayı özür diledi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 21:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı tarihi zaferin mimarlarından olan yıldız futbolcu, sezon başında bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

Son olarak Liverpool karşısında attığı golle gündem olan Osimhen ile ilgili son açıklama İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker'den geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"

Lineker, Osimhen ile ilgili "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI
DİĞER
Xabi Alonso, Arda Güler tartışmalarına son noktayı koydu! Bellingham'ın dönüşüyle...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu Espirito West Ham'ın ilk siyahi hocası oldu 20:14
Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! Beşiktaş'a Estonyalı pasör çaprazı! 20:08
"G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" "G.Saray için her şeyimi feda edeceğim" 19:37
Tottenham'da Bentancur için flaş karar! Tottenham'da Bentancur için flaş karar! 19:25
Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek! "Soykırımı durdurun" 19:19
Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes-Hapoel Tel Aviv | CANLI 19:10
Daha Eski
Tekke'den Olaigbe açıklaması! Tekke'den Olaigbe açıklaması! 18:35
Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI 18:13
Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris-F.Bahçe Beko | CANLI 18:09
Trabzonspor-Kayserispor | CANLI Trabzonspor-Kayserispor | CANLI 17:32
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:24
F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı F.Bahçe Divan Kurulu tarihini açıkladı 16:58