HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"
GALATASARAY HABERİ - İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! "Bu konuda dedikodu yapmamalıydım"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor. İngilizlerin efsane futbolcusu, 26 yaşındaki futbolcu için söylediği sözlerden dolayı özür diledi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Lineker, Osimhen ile ilgili "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum. Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu." ifadelerini kullandı.