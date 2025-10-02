Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:10
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

3 EKİM CUMA:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 EKİM CUMARTESİ:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 EKİM PAZAR:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

DİĞER
