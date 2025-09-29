Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Burak açıkladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen’in sakatlığı sonrası maç kadrosuna girip girmeyeceği merak konusu olurken, teknik ekibin vereceği karar dört gözle bekleniyor. Peki Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Bu soru yalnızca Galatasaray taraftarları için değil, rakip takım ve futbolseverler için de büyük önem taşıyor. Kritik mücadelenin kaderini belirleyecek isimlerden biri olması beklenen Osimhen’in sahada olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Peki, Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? İşte detaylar!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 13:38
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle birlikte, Osimhen'in sağlık durumu yakından izleniyor. Kulüp doktorları ve teknik ekip, oyuncunun bireysel çalışmalardaki temposunu ve maç kondisyonunu değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlardaki performansı, "Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?" sorusuna olumlu yanıt verilme ihtimalini artırdı. Peki, Osimhen maç kadrosuna alındı mı? Osimhen sakatlığı geçti mi? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması halinde, Liverpool karşısında hücum gücüne önemli katkı sunması bekleniyor. Teknik heyet, onu riske atmadan maksimum katkı almanın yollarını arıyor.

OSIMHEN İYİLEŞTİ Mİ?

Tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle birlikte, Osimhen'in sağlık durumu yakından izleniyor. Kulüp doktorları ve teknik ekip, oyuncunun bireysel çalışmalardaki temposunu ve maç kondisyonunu değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlardaki performansı Osimhen'in Liverpool maçı kadrosunda yer alacağı ihtimallerini güçlendiriyor.

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
