Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Galatasaray'da beklentileri henüz karşılayamamış olan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, sarı kırmızılı formaya olan aidiyetini göstermek adına sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 09:11
Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leroy Sane, sarı kırmızılı forma ile henüz beklentileri karşılayamadı.

Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Alman ekibinin ısrarlarına rağmen Süper Lig'e yönelen kanat oyuncusu, Cimbom'a olan aidiyetini göstermek adına sürpriz bir hamle yaptı.

Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yönetimi ile görüşerek RAMS Park'tan sekiz kişilik loca satın aldı. Misafirlerini ve ailesini maçlarda ağırlamak isteyen Sane, üç yıllığına loca sahibi oldu.

Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberin detaylarına göre locanın yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk ücreti yıldız futbolcunun alacaklarından düşülecek.

Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Leroy Sane, locasını yakın dostu İlkay Gündoğan ile birlikte kullanacak.

