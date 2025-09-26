Leroy Sane'den sürpriz Galatasaray kararı! 3 sene boyunca...

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leroy Sane, sarı kırmızılı forma ile henüz beklentileri karşılayamadı. Alman ekibinin ısrarlarına rağmen Süper Lig'e yönelen kanat oyuncusu, Cimbom'a olan aidiyetini göstermek adına sürpriz bir hamle yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray yönetimi ile görüşerek RAMS Park'tan sekiz kişilik loca satın aldı. Misafirlerini ve ailesini maçlarda ağırlamak isteyen Sane, üç yıllığına loca sahibi oldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberin detaylarına göre locanın yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk ücreti yıldız futbolcunun alacaklarından düşülecek. Leroy Sane, locasını yakın dostu İlkay Gündoğan ile birlikte kullanacak.