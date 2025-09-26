CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor Galatasaray maçı izle | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı izle | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak tarihi bir rekora imza atmayı hedefliyor. Milli takımda sakatlanan Osimhen'in de kadroda yer aldığı karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı izle | Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Alanyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Yenilmek bir yana bu sezon henüz hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, ilk kez 7'de 7 yaparak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Öte yandan Süper Lig'de 17 maçla üst üste en fazla maç kazanma serisinin sahibi olan Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, 3 maç daha kazanırsa kendisine ait rekoru egale edecek. Osimhen'in son 15 dakika şans bulması beklenen maçta Liverpool öncesi hata istenmiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Viana, Enes, İbrahim, Makouta, Maestro, Yusuf, Hagi, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sallai, Sane (Yunus), Barış, Icardi.

19. RANDEVU

Ligde sarı-kırmızılılar, namağlup 18 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 8. sırada yer alıyor. Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 42 golüne, Akdeniz ekibi 18 golle cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

CİMBOM'DAN YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ligde oynadığı bütün müsabakaları kazanırken, bu süreçte 14 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

HEDEF EN İYİ BAŞLANGIÇ

Bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, namağlup yoluna devam ediyor. Ligde 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında sahadan galip ayrılması durumunda lig tarihinde en iyi başlangıcını yapacak.

SON 7 DEPLASMAN KAYIPSIZ

Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a Dolmabahçe'de yenildikten sonra dış sahada 4, bu sezon da 3 olmak üzere 6 maç oynadı ve hepsinden 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda şu ana kadar deplasmanda Gaziantep FK, Kayserispor ve Eyüpspor ile mücadele etti.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 6 mücadelede rakip fileleri 18 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, 2 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.

ICARDİ'DEN 4 GOL

Galatasaray'da 8 farklı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 4, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

YUNUS AKGÜN'DEN SON 3 MAÇTA 3 GOL

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, son maçlarda hücumda etkili performans sergiliyor. Bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandıran Akgün, bu golleri ligde son oynadıkları Eyüpspor ve Konyaspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Eintracht Frankfurt karşılaşmasında gol attı. 25 yaşındaki futbolcu, ayrıca Konyaspor karşısında 1 de asist yaptı.

