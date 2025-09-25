CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ligde önemli bir ivme yakalamayı başardı. Cimbom'da ortaya konan performansta önemli pay sahibi olan Okan Buruk, kısa süre içerisinde İstanbul devine tarihinde bir ilki yaşatabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 14:28
Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Galatasaray, yarınki Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Sarı-kırmızılılar, yarın ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Galatasaray, bu rekorun ardından Süper Lig'de üst üste 4 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Okan Buruk ise, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçti ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Okan Buruk Galatasaray'da bir ilki başarabilir! Tüm gözler onun üzerinde

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

