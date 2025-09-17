CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yıldızların dönüşü

Yıldızların dönüşü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne yıldızlarıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Cimbom; Osimhen, İcardi, İlkay, Uğurcan gibi flaş isimleriyle Avrupa’nın bir numaralı kupasına adımını atıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızların dönüşü

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Galatasaray, farklı bir heyecan yaşıyor. Kulüp tarihinde 18. kez Devler Ligi'ne katılma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk maçında yarın Almanya'nın E.Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Cimbom, yıldızlarla dolu kadrosuyla sadece Galatasaray taraftarlarını tüm Avrupa'yı heyecanlandırıyor, Şampiyonlar Ligi'ne renk katmaya hazırlanıyor.

DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER

Victor Osimhen, Leroy Sane, Mauro İcardi, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo gibi dünya çapında yıldızlara sahip Galatasaray, Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Mario Lemina, Eren Elmalı gibi deneyimli yıldızlarıyla da farkını ortaya koyuyor. Aslan, 2023-24 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahaya çıkıyor.

REKLAM - Türk Telekom
Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
DİĞER
Survivor Ayşe Yüksel mutluluğa böyle evet dedi! İşte romantizmin doruklarında evlilik teklifi
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi...
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 01:33
Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! 01:33
Devlerin çarpışmasında kazanan yok! Devlerin çarpışmasında kazanan yok! 01:32
Real Madrid sürprize izin vermedi! Real Madrid sürprize izin vermedi! 01:32
Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! 01:32
Daha Eski
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... 01:32
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! 01:32
Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı! 01:32
Erciyes son nefeste turladı! Erciyes son nefeste turladı! 01:32
F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! F.Bahçe'de o isim başkan adaylığından çekildi! 01:32
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 01:32