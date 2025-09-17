Yıldızların dönüşü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Galatasaray, farklı bir heyecan yaşıyor. Kulüp tarihinde 18. kez Devler Ligi'ne katılma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk maçında yarın Almanya'nın E.Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Cimbom, yıldızlarla dolu kadrosuyla sadece Galatasaray taraftarlarını tüm Avrupa'yı heyecanlandırıyor, Şampiyonlar Ligi'ne renk katmaya hazırlanıyor.

DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER

Victor Osimhen, Leroy Sane, Mauro İcardi, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo gibi dünya çapında yıldızlara sahip Galatasaray, Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Mario Lemina, Eren Elmalı gibi deneyimli yıldızlarıyla da farkını ortaya koyuyor. Aslan, 2023-24 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahaya çıkıyor.