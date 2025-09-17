Barış Alper Yılmaz'a dev zam! Galatasaray'ın tek şartı...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Barış Alper Yılmaz'ın NEOM kulübüne transfer olması için menajeri Tuncay Maldan büyük çaba sarf ederken yaptığı açıklama ile de G.Saray kulübünün tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusunun bir yandan gönlünü almak isterken bunun için de önemli bir talebi var.
NEOM kulübü, milli oyuncuya 12 milyon Euro teklif ederken Barış, G.Saray'dan 2 milyon Euro alıyordu. Bu kez sarı-kırmızılılar oyuncusuna 5 milyon Euro teklif ederek orta yolu bulmak istiyor. Sabah'ın haberine göre, bu teklifin geçerli olması için yönetimin talebi, menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırması.
