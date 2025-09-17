CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a dev zam! Galatasaray'ın tek şartı...

Galatasaray'da uzun süre ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Barış Alper Yılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızıların milli yıldıza dev bir zam ile yeni bir sözleşme önermeye hazırlandığı öğrenilirken o detayın ise şart koşulduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray transfer döneminde NEOM'dan gelen astronomik teklifi kabul eden ve sarı-kırmızılı ekiptan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferine izin vermemişti. Barış Alper de bu gelişmelerin ardından bir süre antrenmanlara çıkmamış ve Kayserispor maçı için de deplasmana götürülmemişti.

Barış Alper Yılmaz'ın NEOM kulübüne transfer olması için menajeri Tuncay Maldan büyük çaba sarf ederken yaptığı açıklama ile de G.Saray kulübünün tepkisini çekmişti. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncusunun bir yandan gönlünü almak isterken bunun için de önemli bir talebi var.

NEOM kulübü, milli oyuncuya 12 milyon Euro teklif ederken Barış, G.Saray'dan 2 milyon Euro alıyordu. Bu kez sarı-kırmızılılar oyuncusuna 5 milyon Euro teklif ederek orta yolu bulmak istiyor. Sabah'ın haberine göre, bu teklifin geçerli olması için yönetimin talebi, menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırması.

