Barış Alper Yılmaz'a dev zam! Galatasaray'ın tek şartı...

Galatasaray transfer döneminde NEOM'dan gelen astronomik teklifi kabul eden ve sarı-kırmızılı ekiptan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferine izin vermemişti. Barış Alper de bu gelişmelerin ardından bir süre antrenmanlara çıkmamış ve Kayserispor maçı için de deplasmana götürülmemişti.