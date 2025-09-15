CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

Galatasaray'da ayrılık iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından yönetimin ve taraftarın gönlünü alan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinin yıldız oyuncuyu izlemek üzere Eintracht Frankfurt maçına akın edeceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 13:47
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

Galatasaray'da yaklaşık bir aydır süren Barış Alper Yılmaz krizi sona erdi. Eyüpspor maçı öncesinde taraftarla yeniden bütünleşen genç oyuncu, galibiyet üçlüsünü tribünlere çektiren ilk isim oldu. Skor 0-0 iken oyuna giren ve maçı çeviren Barış Alper, soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk tarafından özel olarak kutlandı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

Okan Buruk, maç eksiği nedeniyle yedek bıraktığı milli futbolcusuna güvenini net şekilde ortaya koydu. Başarılı teknik adam, Barış Alper'e "Bu formayı artık hiç çıkarma" sözleriyle moral verdi. Frankfurt karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak olan genç oyuncunun, Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa'da piyasa yapması bekleniyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

Yaz transfer döneminde İtalya'dan Bologna ve Suudi Arabistan'dan Neom'un tekliflerine rağmen Galatasaray'da kalan Barış Alper'e yoğun ilgi sürüyor. Sabah'ın haberine göre Frankfurt karşılaşmasında birçok Premier Lig kulübünün de oyuncuyu tribünden takip edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Avrupa devleri izleyecek

ZAM GELİYOR

Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz'ın kontratında da iyileştirme planlıyor. Şu an garanti ücreti 100 milyon TL olan oyuncunun sözleşmesine ek bonuslar eklenecek. Performansa bağlı primlerle birlikte Barış Alper'in kazancı 40 milyon TL'ye kadar artabilecek.

