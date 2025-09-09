TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Transfer dönemimin kapanmasına günler kala Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i sarı kırmızılılara önerdi. Cimbom 23 yaşındaki oyuncunun transferi için fırsat kovalıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi için transferi sonlandıran sarı-kırmızılılar artık uzun lig ve kupa maratonunda değerlendireceği bir fırsat transferi üzerinde duruyor.
Piyasada çok sayıda isimle temaslarını sürdüren G.Saray, büyük bir potansiyeli sahip olan Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için de nabız yokluyor. Menajerler aracılığıyla G.Saray'a önerilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyet çok istekli. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi durduruyor.
BRUGGE'ÜN TUTUMU
Kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirmek isteyen Yunan futbolcu, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Tzolis'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması durumunda satın alma ihtimali üzerinde de duruyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.