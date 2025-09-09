TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Şampiyonlar Ligi için transferi sonlandıran sarı-kırmızılılar artık uzun lig ve kupa maratonunda değerlendireceği bir fırsat transferi üzerinde duruyor.

Piyasada çok sayıda isimle temaslarını sürdüren G.Saray, büyük bir potansiyeli sahip olan Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için de nabız yokluyor. Menajerler aracılığıyla G.Saray'a önerilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyet çok istekli. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi durduruyor.