Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Transfer dönemimin kapanmasına günler kala Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i sarı kırmızılılara önerdi. Cimbom 23 yaşındaki oyuncunun transferi için fırsat kovalıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:10
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Şampiyonlar Ligi için transferi sonlandıran sarı-kırmızılılar artık uzun lig ve kupa maratonunda değerlendireceği bir fırsat transferi üzerinde duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Piyasada çok sayıda isimle temaslarını sürdüren G.Saray, büyük bir potansiyeli sahip olan Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için de nabız yokluyor. Menajerler aracılığıyla G.Saray'a önerilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyet çok istekli. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi durduruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

BRUGGE'ÜN TUTUMU

Kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirmek isteyen Yunan futbolcu, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Tzolis'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması durumunda satın alma ihtimali üzerinde de duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Ancak burada Belçika ekibinin sergileyeceği tutum G.Saray'ın çizeceği yolu belirleyecek. Barış Alper'in olası ayrılık durumunda ise Tzolis ismi daha güçlü bir şekilde gündeme alınacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

GENÇ YAŞTA BÜYÜK TECRÜBE

Henüz 23 yaşında olan Tzolis bugüne kadar 25 kez Yunanistan A Milli Takım forması giydi. Burada 7 gole imzasını atan başarılı oyuncu, Club Burgge'de de birçok maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Christos Tzolis sesleri!

Geçen yıldan itibaren 66 karşılaşmada ter döken Tzolis, önemli bir tecrübe biriktirdi. Yunan futbolcu özellikle gol yollarındaki üstün becerisi ile dikkat çekiyor.

