GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den kötü haber! Nijerya basını son durumunu açıkladı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya'nın Ruanda'yı konuk ettiği karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'ın durumu orta çıktı. Nijerya basınından Galatasaray'ın yıldızının sağlık durumu hakkında flaş bir iddia ortaya aldı.
Soccernet'in haberine göre Victor Osimhen, salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti deplasmanında oynanacak karşılaşma için takımla birlikte seyahat etmeyecek. Ruanda karşısında ayağında aldığı darbe sonucu 35. dakikada ayağında ağrı hisseden Osimhen, kenara gelmişti.
Maçın ardından açıklama yapan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ise, Osimhen'in durumunun pazar günü yapılacak muayeneler sonrasında belli olacağını söyledi. Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kendisine (Osimhen'e) ulaştık. Aldığımız bilgi ayağında bir ağrı olduğu yönünde. 'Hiçbir şey yok' diyemeyiz. En kısa zamanda İstanbul'a getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.