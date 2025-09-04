Kerem tepkisi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

G.Saraylı oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki devam ediyor. Bu transfer iki yakın arkadaş olan Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun da arasını açtı. Yunus Akgün, Milli Takım'daki antrenmandan yaptığı paylaşımda fotoğraf karesinden Kerem'i çıkartarak paylaştı.

İcardi de sosyal medyadan 5 yıldızlı forma paylaşımı ile Kerem'i hedef aldı.

oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki devam ediyor.

Bu transfer iki yakın arkadaş olan Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun da arasını açtı. Yunus Akgün, Milli Takım'daki antrenmandan yaptığı paylaşımda fotoğraf karesinden Kerem'i çıkartarak paylaştı.

İcardi de sosyal medyadan 5 yıldızlı forma paylaşımı ile Kerem'i hedef aldı.