CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kerem tepkisi

Kerem tepkisi

G.Saraylı oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem tepkisi

G.Saraylı oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki devam ediyor. Bu transfer iki yakın arkadaş olan Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun da arasını açtı. Yunus Akgün, Milli Takım'daki antrenmandan yaptığı paylaşımda fotoğraf karesinden Kerem'i çıkartarak paylaştı.

İcardi de sosyal medyadan 5 yıldızlı forma paylaşımı ile Kerem'i hedef aldı.

oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'na tepki devam ediyor.

Bu transfer iki yakın arkadaş olan Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu'nun da arasını açtı. Yunus Akgün, Milli Takım'daki antrenmandan yaptığı paylaşımda fotoğraf karesinden Kerem'i çıkartarak paylaştı.

İcardi de sosyal medyadan 5 yıldızlı forma paylaşımı ile Kerem'i hedef aldı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi
DİĞER
Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya! Real Madrid'in yıldızına kanca...
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! İşte millilerin muhtemel 11'i
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam lider çıktı! 12 Dev Adam lider çıktı! 00:05
F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! F.Bahçe UEFA listesini bildirdi! 00:05
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 00:05
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 00:05
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 00:05
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:05
Daha Eski
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 00:05
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 00:05
Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! Karabük İdmanyurdu Ankara'da turladı! 00:05
Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! Fırtına yeni transferini Türkiye'ye getirdi! 00:05
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 00:05
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 00:05