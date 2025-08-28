Lammens transferinde büyük çekişme! İşte Manchester United ile Galatasaray’ın teklifi arasındaki fark

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın kaleci transferi listesinde Ederson ile birlikte ilk sırada yer alan Antwerp'in Belçikalı kalecisi Senne Lammens ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.