Lammens transferinde büyük çekişme! İşte Manchester United ile Galatasaray’ın teklifi arasındaki fark

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın kaleci transferinde gündemde olan Senne Lammens konusunda dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, genç eldiven için uzun süredir Manchester United ile yarış halindeydi. Ancak Lammens transferine dair sürpriz bir haber gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın kaleci transferi listesinde Ederson ile birlikte ilk sırada yer alan Antwerp'in Belçikalı kalecisi Senne Lammens ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Belçika ekibinin 20+5 milyon euro talep ettiği 23 yaşındaki file bekçisi için Manchester United'ın 17+3 milyon euro önerdiği, Galatasaray'ın ise Antwerp'in istediği rakamı ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Manchester United oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, Cimbom ise 2,5 milyon euro önerdi. Lammens'in ise önerilen rakam daha düşük olmasına rağmen Manchester United'a gitmek istediği ifade ediliyor. Ada basını ise Manchester United'ın teklifini artırmayı düşünmediği öne sürdü.

SON DAKİKA
