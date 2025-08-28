CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a transferde büyük şok! Teklifi reddetti

Galatasaray'a transferde büyük şok! Teklifi reddetti

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemde yer alan o futbolcudan sarı-kırmızılıları üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:39
Galatasaray'a transferde büyük şok! Teklifi reddetti

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom, mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Teklifi reddetti

Sarı-kırmzılılarda bu doğrultuda yakından ilgilenilen isimlerden birisi de Manuel Akanji. İsviçreli yıldızdan son olarak Cimbom'u transferde üzen haber geldi.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Teklifi reddetti

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Manuel Akanji'nin sarı-kırmızılı kulübün son teklifini geri çevirdiği belirtildi. İsviçreli stoperin temsilcisi, talep ettikleri yıllık maaşı net bir şekilde iletirken, bu rakamın altında hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini bildirdi.

SON DAKİKA
