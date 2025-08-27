CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak!

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray kura çekimine 4. torbadan girecek.İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:27 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:56
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Cimbom, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizden katılan tek takım olacak. Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi sonrası Devler Ligi'nde Türkiye'yi sadece sarı kırmızılılar temsil edecek.

Cimbom'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alacağı torba ise belli oldu.

Sarı kırmızılılar kuraya 4. torbadan katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco'da Grimaldi Forum'dayapılacak 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.00'da çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI ŞU ŞEKİLDE;

1. Torba

Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. Torba

Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Frankfurt, Club Brugge

3. Torba

PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olimpiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya, Tottenham

4. Torba

Kopenhag, Monaco, GALATASARAY, Union SG, Karabağ, Athletico Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat

