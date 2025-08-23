GALATASARAY HABERİ | NEOM'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif! Transferde flaş gelişme

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a şu ana kadar bonuslarla beraber 40 milyon euroluk bir teklif sundu. NEOM, 25 yaşındaki yıldıza da 15 milyon euroluk maaş önerdi. Ancak Galatasaray tarafı Barış Alper konusunda kesin olarak 50 milyon euro bonservis istiyor.