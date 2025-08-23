GALATASARAY HABERİ | NEOM'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak milli futbolcuya transferde ilgisi olduğu bilinen NEOM'un teklifini yükseltme kararı aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin Barış Alper Yılmaz için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi sürüyor. Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euroluk teklifinin ardından başlayan süreçte dün ciddi gelişmeler yaşandı. Başkan Dursun Özbek, "Barış Alper önemli oyuncumuz. Takımı muhafaza edeceğiz" sözüyle transferi veto etti.
Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise adeta ayrılık sinyali verdi, "Tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız' sözü verilmiştir. Barış'ın söz hakkı olmalı" dedi.
Suudi Arabistan ekibi NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a şu ana kadar bonuslarla beraber 40 milyon euroluk bir teklif sundu. NEOM, 25 yaşındaki yıldıza da 15 milyon euroluk maaş önerdi. Ancak Galatasaray tarafı Barış Alper konusunda kesin olarak 50 milyon euro bonservis istiyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.