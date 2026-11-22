Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Jose Bordalas yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid ise zirve yarışında önemli bir deplasman sınavına çıkıyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, Enes Ünal forma giyecek mi? İşte ayrıntılar...

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Getafe-Atletico Madrid maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 13. haftasındaki Madrid derbisi, Getafe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Coliseum'da oynanacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

La Liga'daki Getafe-Atletico Madrid karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

ENES ÜNAL GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Getafe'nin resmî maç sayfasında milli futbolcu Enes Ünal, Atletico Madrid karşılaşmasının oyuncu listesinde bulunuyor. Ancak Enes Ünal'ın mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.

İspanyol ekibinde Borja Mayoral, Martin Satriano ve Iván Azón da hücum hattındaki isimler arasında yer alıyor. Jose Bordalas'ın ilk 11 tercihi maç öncesinde belli olacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ KİM?

Coliseum'da oynanacak Getafe-Atletico Madrid mücadelesini Jesús Gil Manzano yönetecek. İspanyol hakemin yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Javier Martínez Nicolás üstlenecek.

ATLETICO MADRID'DE SIMEONE'NİN KADRO TERCİHLERİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Getafe karşılaşması için 24 futbolcuyu maç kadrosuna çağırdı. Julian Alvarez, Alexander Sörloth ve Jonathan David, açıklanan listede yer alan hücum oyuncuları arasında bulunuyor.

Kalede Jan Oblak ve Juan Musso'nun yanı sıra Esquivel de kadroya dahil edildi. Koke, Pablo Barrios, Marcos Llorente ve Alex Baena ise orta sahada teknik heyetin değerlendirebileceği isimler arasında yer alıyor.

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