Milan-Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Frosinone karşı karşıya geliyor. Rúben Amorim yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, milli aranın ardından taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Frosinone ise güçlü rakibine karşı puan arıyor. Peki, Milan-Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, eksik futbolcular kimler? İşte ayrıntılar...

MILAN-FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan-Frosinone maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Serie A'nın 12. haftasındaki karşılaşmaya Milano'daki San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MILAN-FROSINONE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Milan-Frosinone karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN VE FROSINONE'NİN PUAN DURUMU

Milan, Serie A'da geride kalan 11 karşılaşmada topladığı 24 puanla üst sıralarda bulunuyor. Lige yükseldikten sonra etkili bir performans ortaya koyan Frosinone ise 20 puana ulaştı. Konuk ekip, sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet ve 24 gole imza attı.

MILAN-FROSINONE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Milan'da kaleci Mike Maignan'ın takıma dönmesi ve Strahinja Pavlović'in oynayabilecek duruma gelmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Rúben Amorim, Pavlović'in kadroda yer alacağını ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacağının kesinleşmediğini açıkladı.

Frosinone'de ise hücum hattının önemli isimlerinden Antonio Raimondo karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk takımda Bracaglia da cezası nedeniyle Milan deplasmanında görev alamayacak.

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