İtalya Serie A'da heyecan 12. haftasında Juventus-Venezia mücadelesi ile devam etti. Allianz Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile noktalanırken ev sahibi takım, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Perdeyi 53. dakikada Nick Woltemade ile açan Juventus, Teun Koopmeiners, Juan Cabal ve Randal Kolo Muani'nin golleri ile 4-0 galip geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 21'e yükselten Juventus, puan cetvelinde maç fazlasıyla Frosinone'yi geride bırakarak 6. sıraya yerleşti. Venezia ise 6 puanla 19. sırada kaldı.