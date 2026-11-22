Liverpool-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geliyor. Andoni Iraola yönetimindeki ev sahibi ekip, milli ara dönüşünde taraftarı önünde kritik bir galibiyet almayı hedefliyor. Manchester United ise teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk maçında yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, iki takımda eksik futbolcular kimler? İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Manchester United maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadeleye Liverpool'un sahası Anfield ev sahipliği yapacak.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Manchester United arasındaki Premier Lig karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca beIN CONNECT üzerinden de takip edilebilecek.

MANCHESTER UNITED'DA POCHETTINO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Manchester United, Liverpool deplasmanına yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde çıkacak. Michael Carrick'in ardından göreve getirilen Arjantinli teknik adam, İngiliz ekibinin başındaki ilk resmi maçında Anfield'da sınav verecek.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED DERBİSİNDE SON MAÇLAR

İki takım arasındaki rekabette geçen sezon oynanan Premier Lig karşılaşmalarını Manchester United kazandı. Kırmızı Şeytanlar, 2025-2026 sezonunda ezeli rakibi karşısında iki lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Liverpool ise Manchester United'a karşı Anfield'daki son lig galibiyetini Mart 2023'te aldı. Merseyside ekibi, söz konusu karşılaşmayı 7-0 kazanmıştı.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI TAKİP EKRANI