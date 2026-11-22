Trendyol Süper Lig'de 12 hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve takibine devam etmeyi amaçlıyor. Konyaspor ise seyirciyi önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bu kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır; Ahmet, Uğurcan, Arif, Masuaku; Toth, Melih, Deniz, Muleka, Dompe; Enis.

Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan; Salih; Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard; Vlahovic.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.