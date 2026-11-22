Atalanta-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Atalanta ile Inter kozlarını paylaşıyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Atalanta, milli ara dönüşünde güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Cristian Chivu'nun çalıştırdığı Inter ise şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Atalanta-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı, karşılaşma nerede yapılacak? İşte ayrıntılar...

ATALANTA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Inter karşılaşması, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki mücadele, Bergamo'da bulunan New Balance Arena'da oynanacak.

ATALANTA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Atalanta-Inter maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından ve S Sport Plus dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

ATALANTA VE INTER'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Serie A'da ilk 11 haftayı 28 puanla tamamlayan Inter, lider Lazio'nun bir puan gerisinde bulunuyor. Cristian Chivu'nun öğrencileri bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Milano temsilcisi 28 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Atalanta ise ilk 11 haftada topladığı 14 puanla 12. sırada yer aldı. Son lig maçında Monza'yı deplasmanda mağlup eden Bergamo ekibi, Inter karşısında alacağı sonuçla puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

ATALANTA-INTER MUHTEMEL 11'LERİ

İtalyan basınında yer alan maç önü değerlendirmelerine göre Atalanta'nın hücum hattında Nikola Krstovic ve Charles De Ketelaere'nin görev alması bekleniyor. Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu orta sahadaki önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Atalanta muhtemel 11: Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Kessie, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic.

Inter muhtemel 11: Josep Martinez, Pavard, Bisseck, Bastoni, Spence, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Curtis Jones, Dimarco, Marcus Thuram, Pio Esposito.

HAKAN ÇALHANOĞLU ATALANTA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun Atalanta karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Sky Sport'un maç öncesi değerlendirmesinde deneyimli orta saha oyuncusu, Inter'in muhtemel kadrosunda yer aldı.

Cristian Chivu'nun orta sahadaki diğer tercihleri ise maç öncesinde şekilleniyor. Barella, Sucic, Curtis Jones ve Mkhitaryan farklı pozisyonlarda forma rekabeti içerisinde bulunuyor.

Karşılaşmada hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Marcello Rossi ve Vito Mastrodonato üstlenirken VAR görevini Matteo Gariglio yürütecek. AVAR'da ise Aleandro Di Paolo bulunacak.

ATALANTA-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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